Ortacalı öğrenciler kazandıkları sandalyeyi Kahramanmaraş’a gönderdi

Ortaca Cengiz Topel İlkokulu öğrencileri tarafından hayata geçirilen atık yağ projesi meyvelerini vermeye devam ediyor. Toplanan atık yağlarla kazanılan tekerlekli sandalye Kahramanmaraş’ta ihtiyaç sahibi bir öğrenciye gönderildi.

Ortaca Cengiz Topel İlkokulunda, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, “Sıfır Atık” ve “Temiz Çevre Engelsiz Hayat” projelerini destekleyen, “Ortaca’da Evimiz, Temiz Kalsın Çevremiz” adlı proje yürütülüyor.

Projede, 2018-2022 yıllarında 3 bin 872 litre bitkisel atık yağ toplanarak geri dönüşüme gönderildi. 6 adet tekerlekli çocuk sandalyesi kazanıldı. Kazanılan sandalyelerle 4 özel çocuğun engelini aşmasına destek olundu. Kahramanmaraş Onikişubat ilçesi Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokulunda bir öğrencinin tekerlekli sandalyeye ihtiyacı olduğu, Ortaca Cengiz Topel İlkokuluna iletildi. Öğrencinin ihtiyaç duyduğu tekerlekli çocuk sandalyesi, Dumlupınar Şehit Haşim Yenigül İlkokuluna gönderildi.

Okul Müdürü Hamdi Kartal, evlerinde atık yağ biriktirerek, projelerini destekleyen Ortaca halkına ve gayretlerinden dolayı öğrencilerine teşekkür etti.