Ortaca’daki yangında ev kullanılamaz hale geldi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, evde büyük hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde Ali Tufan’a ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin dumanları fark etmesiyle ihbar üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Sobadan çıktığı tahmin edilen yangında, vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Tufan, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi.