Ortaca’daki üç parkta çocuk oyun grubu montajları tamamlandı

Ortaca Belediyesi tarafından parklardaki çocuk oyun alanlarında yapılan çalışmalar ile yeni çocuk oyun gruplarının montajları tamamlandı.

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Ünal Daka Çocuk Parkı, Dalyan Tahtalı Park ve Cumhuriyet Mahallesi 589. Cadde üzerinde bulunan parklardaki çocuk oyun grubu montajları tamamlanarak çocukların hizmetine sunuldu.

Parklarda yien Ortaca Belediyesi ekiplerince peyzaj çalışmaları tamamlandıktan sonra hizmete sunulacak.