Ortaca’daki camiler ‘Sıfır Atık’ merkezi oluyor

Ortaca Kaymakamlığı, ‘Ayrıştır, dönüştür, kazandır’ sloganıyla ilçedeki camilerde sıfır atık projesi başlattı. Cami bahçelerine geri dönüşüm kutuları ve bilgilendirme levhaları yerleştirilecek.

Ortaca İlçe Müftülüğüne bağlı cami cemaati ve tüm ilçe halkına hizmet etmek amacıyla camilere yerleştirilen atık toplama merkezinden elde edilen gelirler yine camilerin ihtiyaçlarını karşılayarak destek sağlayacak.

Ortaca Müftülüğü tarafından hazırlanacak Kur’an kurslarında, ilçe müftülüğü tarafından düzenlenen tüm etkinliklerde ve cuma hutbelerinde sıfır atıkla ilgili bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları yapılacak.

Ortaca Belediyesi, Ortaca Müftülüğü ve geri dönüşüm firmasının paydaş olduğu projede uygulama alanı olarak birinci grupta Ortaca İlçe Müftülüğü, Merkez Çarşı Cami, ikinci grupta Merkez Kurs Cami, Merkez Çaylı Cami, Merkez Dörtyol Cami, Dalyan Merkez Cami, üçüncü grupta ise Akşemsettin Cami, Karaburun Yıldırım Cami ve Dalaklı Cami belirlendi.