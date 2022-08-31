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Ortaca’da zafer coşkusu gece de devam etti
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları gece konser ile devam etti.
MUĞLA 31.08.2022, 10:40
Muğla’nın Ortaca ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100’üncü yıl kutlamaları gece konser ile devam etti.
Ortaca Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı çerçevesinde Mesut Başar ve İlker Dinç konser verdi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği konser öncesi Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir konsere gelen vatandaşlara Türk Bayrakları dağıttı.
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