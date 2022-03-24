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Diyarbakır’da 3. Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Olay yerine, UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olduğu belirtildi.
Ortaca’da yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme toplantısı
Muğla’nın Ortaca Kaymakamlığı’nda yapılan toplantıda yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme çalışmaları yapıldı.
MUĞLA 24.03.2022, 09:06
Muğla’nın Ortaca Kaymakamlığı’nda yapılan toplantıda yürüyüş ve bisiklet rotalarını belirleme çalışmaları yapıldı.
Turizmi 12 aya yaymayı planlayan Eko-Trails Toplantısı Ortaca Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşti. 470 kilometre yürüyüş, 740 kilometre de bisiklet rotasından oluşan proje ile ilgili mevcut durum, bakım onarım, gelişim ve diğer ihtiyaçlar görüşüldü.
Toplantıya Muğla Vali Yrd. Dalaman Havaalanı Mülki İdare Amiri Hayrettin Balcıoğlu, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Ortaca ve Köyceğiz Belediye yetkilileri ve Proje Yöneticisi T. Murat Demirci katıldı.