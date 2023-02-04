Ortaca’da yollara kilit parke kaplama çalışmaları sürüyor

Ortaca Belediyesi tarafından vatandaşların daha güvenli yollarda yürüyebilmesi için ilçe genelindeki merkez ve kırsal mahallelerde başlatılan kilitli parke kaplama çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce Arıkbaşı Mahallesi 625, 624 ve 651’inci sokaklarda kilitli parke taş kaplama çalışmaları tamamlandı. Kilitli parke kaplama çalışmaları ihtiyaç duyulan diğer mahalle ve sokaklarda devam ediyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, göreve gelirken ‘Ortak sevdamız Ortaca’ sloganı ile görev yapacaklarını hatırlatarak, “Vatandaşlarımızın güvenli yollarda yürüyebilmelerini sağlamak amacıyla ilçemiz genelindeki yollarımızda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. İhtiyaç duyulan her mahallemize, caddemize ve sokağımızda bu çalışmayı sürdürmek istiyoruz. Önemli olan vatandaşlarımızın güvenli yollarda rahat bir ortamda yolculuklarını yapması. Daha konforlu, hızlı bir ulaşım için Belediyemiz durmaksızın çalışmaya devam edecek” dedi.