Ortaca’da yeşil alanlarda bakım ve temizlik çalışması

Ortaca ilçesinde yaklaşan kış ayları öncesi yeşil alanlarda temizlik ve bakım çalışmaları başladı.

İlçenin birçok noktasında bulunan yeşil alanlarda Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşil alanlar kış şartlarına hazırlanıyor. Yeşil alanlardaki görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalarda yaz aylarında boy alan ve tehlike arz eden dallar kesilirken, kuruyan otlar da ekipler tarafından temizleniyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Sevdamız Ortaca diyerek sürdürdüğümüz hizmetlerde ilçemizin peyzajına da büyük önem veriyoruz. Sorumluluk alanımızdaki alt ve üst yapı çalışmalarımızın yanında görüntü kirliliği oluşturan bölgelerde temizlik çalışması da yürütüyoruz. Yeşil alanlarımızın hem gelecek kuşaklara aktırılmasını, hem de göze hoş gelecek şekilde düzenleme çalışmalarını sürdürüyoruz” dedi.