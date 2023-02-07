Ortaca’da yardımlar yola çıktı, oteller depremzedelere kapılarını açtı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük hasara neden olan depremlerin ardından Muğla’nın Ortaca ilçesinden ilk yardım tırı bölgeye hareket ederken, bölgedeki otellerde deprem nedeniyle mağdur olan vatandaşlara kapılarını açtı.

06 Şubat’ta Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan İlçelerinde meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde 10 ilde büyük hasar meydana geldi. Zorlu kış şartlarının da yaşandığı bölgede mağdur olan vatandaşlara destek olabilmek için Muğla Valiliği İl Afet ve Acil Durum ekiplerinin il genelinde düzenlediği kampanyaya Ortaca’dan da yoğun destek geldi.

Muğla Valiliği ve Ortaca Belediyesi’nin düzenlediği etkinlik çerçevesinde Ortaca Bahçelievler Düğün Salonu’nda dün oluşturulan toplanma merkezine, Ortacalılar battaniye, kıyafet, kuru gıda, çocuk maması başta olmak üzere birçok malzemeyi getirdi.

Oluşturulan ekiplerce dün başlatılan ayırma çalışmalarda bugün ilk olarak sıfır ürünlerin yer aldığı yardım tırı yola çıktı.

Konu hakkında açıklamada bulunan Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, yaşanan felaket nedeniyle geçmiş olsun dileklerini belirtirken, “Birçok kaybımız var. Biz de Muğla Valiliğimizin koordinesinde ilçe olarak yardımlarımıza başladık. İlk andan itibaren ilçe halkımız çok büyük duyarlılık gösterdi. Belediyemize ve bize akın ettiler, ne şekilde yardım edebiliriz diye. Koordine ettikten sonra dün yardımları toplamaya başladık. Bugünde az önce ilk yardım tırımız afet bölgesine doğru yola çıktı. Bu yardımlarımız ve bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek. Ben ilçe halkımıza yardım ve duyarlılıklarından ötürü teşekkür ediyorum. Deprem afetinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum” dedi.

Bu arada bölgedeki otellerden bazılarının da depremde mağdur olan ve sokakta kalan vatandaşlara kapılarını açtığı öğrenildi.

Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur, yaşanan felakette hayatlarını kaybedenlere başsağlığı dileklerini ileterek, “Dün ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Depremde yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz. Her geçen dakika bölgede yaşanan felaketin ne derece büyük olduğu ortaya çıkıyor. Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği olarak yaşanan felaketin ardından üyelerimizle irtibata geçtik. Bölgede evleri yıkılan, mağdur olan vatandaşlarımıza Dalyan Otelciler ve Turizmciler Derneği olarak misafir etmeye hazırız” dedi.