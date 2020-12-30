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Ortaca’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Muğla’nın Ortaca ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.
MUĞLA 30.12.2020, 16:06
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Muğla’nın Ortaca ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki bir kişi evinde ölü bulundu.Olay, Beşköprü Mahallesi, 274. sokaktaki 4 katlı binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki 2 çocuk babası Kerim Beytut’tan haber alamayan yakınları eve geldi. Yakınları adamın yerde hareketsiz olduğunu fark ederek hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Beytut’un öldüğünü belirledi. Beytut’un cenazesi, Ortaca Cumhuriyet Savcısı’nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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