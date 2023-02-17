Ortaca’da vefat eden depremzedeler için lokma hayrı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremde yaşamların yitiren vatandaşlar için Ortaca ilçesinde Cuma namazı sonrası gıyabi cenaze namazı kılınmasının ardından lokma hayrı gerçekleştirildi.

Türkiye genelindeki tüm camilerde Cuma namazı sonrası 11 ilde etkili olan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için gıyabi cenaze namazı kılındı. Muğla’daki tüm camilerde de kılınan gıyabi cenaze namazı, Ortaca ilçesinde Ortaca Kaymakamlığı ve Orataca Belediyesi tarafından lokma hayrı da gerçekleştirildi.