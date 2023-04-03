Ortaca’da taş parkesiz yol kalmayacak

Muğla’nın Ortaca ilçesi ket merkezi ve kırsal mahallelerin yollarında devam eden taş parke döşeme çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Beşköprü Mahallesi 120. Sokak, 128. Sokak, Bahçe Sokak, 127. Sokak ve 126. Sokak parke taş kaplama çalışmalarına başlandığı açıklandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, taş parke döşeme çalışmalarında yollardaki peyzaj düzenleme ve yeliş dokuya da önem vererek çalışmalarını sürdürüyor.