Ortaca’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde trafik bilincinin artırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitimler çerçevesinde öğretmenlere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Ortaca Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen seminerde öğretmenlere trafik kuralları ve trafik güvenliği konularında bilgiler verildi. Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü personelleri tarafından verilen trafik güvenliği eğitimleri aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi. Öğretmenlere eğitimde, güvenli trafiğin oluşması ve yaşanan kazaların en aza indirilebilmesi çerçevesinde bilgi aktarıldı. Vatandaşlarda trafik bilincinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen eğitimlere aralıksız devam edileceği bildirildi.