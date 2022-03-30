Ortaca’da öğrenciler sıfır atık konusunda bilinçlendiriliyor

Muğla’nın Ortaca ilçesinde öğrencilere yönelik "Sıfır Atık Sıfır Kayıp" etkinliği devam ediyor.

Ortaca Belediyesi ile Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle ilçe genelindeki İlkokul öğrencilerine Sıfır Atık bilinçlendirme eğitimleri veriliyor. Ortaca Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde görevli Çevre Mühendisi Nazlı Kocaöz Yılmaz ile geri dönüşüm firmasında görevli Çevre Mühendisi Tuğba Aytekin, öğrencilere yönelik “Sıfır Atık ve Çevre” konulu eğitim verdi. Eğitimler sonucu atıklar konusunda öğrencilerin bilinçli birer birey olmaları amaçlanıyor.

Eğitim sonunda öğrencilere Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in hediyesi olarak “Yaşayan Kalem” dağıtılıyor. Başkan Uzundemir tarafından hediye edilen tohumlu kalemler kullanım süresini tamamladıktan sonra bitiş kısmında bulunan kapsül toprağa ekiliyor ve tohumdan filize dönüşüm sürecini öğrencilerin heyecanla gözlemlemesini sağlıyor.