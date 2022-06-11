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Ortaca’da narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesindeki üreticiler için yemekli toplantı düzenlendi, toplantıda gübre ve ilaç firması yetkilileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

MUĞLA 11.06.2022, 15:13
Ortaca’da narenciyede hedef maksimum verim ve sıfır hastalık

Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz bölgesindeki üreticiler için yemekli toplantı düzenlendi, toplantıda gübre ve ilaç firması yetkilileri çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Ortaca’da bir restoranda düzenlenen toplantıda, ziraat mühendisleri tarafından narenciye üretimi ve bitki besleme konularında bilgilendirmede bulunuldu. Dalaman Ziraat Odası Başkanı ve toplantıyı düzenleyen firma sahibi Tevfik Tayfun Tuncay, narenciye üretiminde doğru uygulamalarla maksimum verim ve sıfır hastalık hedefine ulaşmayı hedeflediklerini vurguladı.Tevfik Tayfun Tuncay, öncelikle çiftçilere toprak ve su analizi yaptırmalarını önerdiklerini söyledi.

Tuncay; “Dalaman, Ortaca ve Köyceğiz’deki çiftçilerimiz ile buluştuk. Çiftçilerimize, önde gelen gübre ve ilaç firmalarının yetkilileri teknik bilgiler verdi. Gübrelerin faydaları, kullanım dozajları, nasıl ve ne zaman kullanılması gerektiği gibi konularda çiftçilerimize bilgilendirmede bulunuldu. Çiftçilerimizi bir araya getirerek hoş bir ortam sağlamak istedik. Çiftçilerimizin daha bilinçli üretim yapmalarını amaçlıyoruz" diye konuştu.

Çiftçileri bir araya getirerek daha iyisini yapabileceklerini göstermek istediklerini belirten Tuncay, şunları söyledi; “Toprak ve su analizlerindeki eksiklere göre bitki besleme programları yapıyoruz. Ziraat Mühendislerimiz 2 haftada bir arazileri kontrol ediyor. Mevsim şartlarına göre gübreleme programları yapıyoruz. Doğru zamanda doğru dozajda gübrelerimizi uygulatıyoruz. Hastalıkları engellemek içinde kaliteli ilaçları bağışıklık kazanmasın diye değiştirerek lavra çıkışlarında uygulamalarını yaptırıyoruz. Çiftçilerimizin yüzde yüz sonuç alması amacıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz.”

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