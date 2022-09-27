Ortaca’da motosiklet festivali

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Motosiklet Festivali’ hem ilçenin tanıtımına katkı sundu, hem de ekonomik olarak ilçede hareketlilik yaşandı.

Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik Tesislerinde düzenlenen 2’nci Motosiklet Festivali büyük bir coşku ve katılımcı ile tamamlandı. Ortaca Belediyesi ve Ege Yolcu Dergisi’nin ortaklaşa düzenlediği Motosiklet Festivali’ne, ülkenin birçok yerinden çok sayıda motosikletli iştirak etti. Festival alanına 2 bin 543 motor giriş yaptı.

Motosiklet tutkunları Ortaca ve çevresini gezerek bölgenin eşsiz doğasının tadını çıkarırken, Ortaca’nın tanıtımına ve ekonomisine de büyük katkı sağlayan festivalin 1’inci günü motorcular, gitarist Yavuz Selim Bulut’un gitar resitali ile keyifli zaman geçirdi. 2’nci gün konserinde Egecan Türkoğlu kendi besteleri yanında bilinen şarkılarla seyircilerden büyük alkış aldı. Festivalin son gecesinde ise Anadolu Rock’ın sevilen grubu Necati ve Saykolar konseri ile coşku ve eğlence tavan yaptı.

Festivale kendi motosikletiyle gelen Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Festivali organize eden Ege Yolcu Dergisi Editörü Nadir Şahin’e uzak diyarlardan Ortaca’ya gelen tüm motorcu dostlarıma, motosiklet severlere, sanatçılarımıza, bu etkinlikte gece gündüz güvenliğimizi sağlayan kolluk kuvvetlerimize, belediyemizin her kademesinde görev alan tüm personelimize ve tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum” dedi.