Ortaca’da mangala ve satranç turnuvası düzenlendi

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ’Aklıma Sağlık Mangala ve Orranç Satranç’ turnuvaları düzenlendi.

Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 22-24 Haziran’da düzenlediği mangala ve satranç turnuvaları ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren öğrenci ve takımların öğretmenleri ödüllendirildi. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Bizlerin çocukken oynadığı oyunlar arkadaşlığı, zihinsel ve bedensel gelişimi, hoşgörüyü, sabrı artıran oyunlardı. Çocuklarımızın bugünkü oyunları ise maalesef aynı etkiyi yaratmıyor. Onları yalnızlaştıran, agresifleştiren, gelişimlerine zarar veren, tamamen bireysel tablet telefon oyunlarıyla çok fazla zaman geçiriyorlar. Ortaca İlçe Milli Eğitim olarak çocuklarımızın bütünsel sağlıklarına olumlu bir katkı sunmak istedik ve mangala gibi atalarımızın yadigarı, satranç gibi kralların oyunu temalı bir turnuva düzenlemeye karar verdik” dedi.

LGS sınavında Muğla’nın tek Türkiye birincisi Alperen Özcan’ın aynı zamanda okulun satranç takımında yer aldığını hatırlatan Kavak, “Bu turnuvadan da kupayla dönmesi oyunların, özellikle de akıl oyunlarının çocukların akademik başarılarına olan olumlu etkisi hususunda bize çok güzel ipuçları verdi. Katılımın bu kadar yüksek olması bu kararın ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor. Sizlerden aldığımız bu destekle, çocuklarımızın heyecanının ve neşesinin verdiği güçle daha geniş katılımlı turnuvalar düzenlemeyi planlıyoruz" diye konuştu.