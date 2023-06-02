Ortaca’da kursiyerlerin yılsonu sergisi

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri ve yılsonu sergisi Ortaca Ahmet Ateş Spor tesislerinde gerçekleşti.

Yılsonu sergisinde konuşmaların ardından piyano dinletisi, bağlama ve gitar dinletisi, halk oyunları gösterisi, klarnet, ritim ve keman dinletisi, işaret dili tiyatro gösterisi, judo gösterisi, okuryazarlık sertifikaları ve teşekkür belgelerinin verilmesi sonrası sergi açılışı gerçekleşti.

Yılsonu sergi açılışına Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı V. Onur Alp Durağan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu, Halk Eğitim Merkezi Müdürü İsmail Yurt, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.