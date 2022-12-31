Ortaca’da kaza: 2 yaralı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde meydana gelen kazada ara ta sıkışan bir vatandaş itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Ortaca Ekşilyurt Mahallesi Eskiköy Caddesi üzerinde 48 HY 151 plakalı araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri araç içinde sıkışan bir vatandaşı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Araç içinde bulunan ikinci kişinin ise kendi imkanları ile kurtulduğu açıklandı.