Ortaca’da kayıp kaçaklar engelleniyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri Ortaca ilçesinde arıza ve kayıp-kaçağın önlenmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bugüne kadar 9 mahallede çalışmalar tamamlandı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri arıza ve kayıpların önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Güzelyurt, Fevziye, Mergenli, Gökbel, Kemaliye, Eskiköy ve Dereköy Mahallelerinde çalışmalarını tamamlayan ekipler bölgedeki sık arıza yaşatan ve kayıplara neden olan hatlarda çalışmalar yaparak, basınç kırıcılar ile hat basıncını uygun hale getiriyor. Son olarak Tepearası Mahallesi’nde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Okçular Mahallesi’nde basıncın uygun hale getirilmesinin yanı sıra eski depo bağlantılarını ayırarak oluşabilecek kaybı da engellemiş oldu.

Kayıp kaçakların engellenmesi ve vatandaşların sağlıklı bir kullanım sağlaması MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri diğer mahallelerde de çalışmalarına devam ediyor.