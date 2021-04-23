banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?
Twitter'ın Türkiye temsilcisi kim?

Ortaca’da iş yeri yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

MUĞLA 23.04.2021, 16:48
2
Ortaca’da iş yeri yangını

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre; Beşköprü Mahallesinde bir iş hanında bulunan iş yerinin baca kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışması başlattı.

Yangınla ilgili soruşturma başlattı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık