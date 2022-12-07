Ortaca’da iki zincir markete idari işlem

Ortaca Belediyesi zabıta ekipleri son günlerde vatandaşlar tarafından sık sık dile getirilen zincir marketlerdeki fahiş fiyat iddiaları üzerine ilçede hizmet veren zincir marketlerde denetim gerçekleştirdi.

Tüketicinin korunması hakkındaki kanun gereğince, Ortaca Belediye Zabıta ekipleri ilçede bulunan zincir marketlerin fiyat etiketi, ürünlerin raf ve kasa çıkış fiyatı karşılaştırması ve son tüketim tarihi ile ilgili denetim yaptı. Ortaca Belediyesi Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler sonucu iki işletmeye eksiklikler nedeniyle idari işlem uygulandı.