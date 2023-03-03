Ortaca’da her şey çocuklar için

Muğla’nın Ortaca ilçesinde yeşil alanların ve çocuk oyun parkalarının arttırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

İlçenin değişik noktalarında devam eden yeşil alan ve çocuk oyun parkı çalışmaları çerçevesinde Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi 589. Cadde üzerinde bulunan çocuk oyun parkındaki çalışmalarda sonlara yaklaşıldığı açıklandı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir devam eden çalışmaları yerinde görürken, çalışmaların bir an önce bitirilerek parkların bulunduğu mahallerdeki çocukların oyun alanlarına kavuşması kavuşmalarını istedi. Başkan Uzundemir, “Çocuklarımızın keyifli ve sevinçli zamanlar geçireceği parklarımız ilçemize ve halkımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi: