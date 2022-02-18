Ortaca’da hayırsever aile okula kütüphane yaptırdı

Hayırsever Mesut ve Ayşe Korkut tarafından yaptırılan Ortaca Anadolu Lisesi Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Ortaca Anadolu Lisesi’ne hayırsever Mesut ve Ayşe Korkut tarafından kütüphane yaptırıldı. Yapımı tamamlanan kütüphane düzenlenen tören ile hizmete açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Okul Müdürü Murat Arslan ve kütüphaneyi katkılarıyla okula kazandıran İnşaat Mühendisi Mesut Korkut açılış konuşması yaptı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak tarafından günün anısına Mesut Korkut’a bir plaket takdim edildi.

Okulun müzik öğretmenleri Galip Tüzün ve Kubilay Kılıç’ın müzik dinletisi eşliğinde devam eden tören açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sona erdi.