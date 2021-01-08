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Ortaca’da ev yangını
Muğla’nın Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesinde 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
MUĞLA 08.01.2021, 23:10
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Muğla’nın Ortaca ilçesi Atatürk Mahallesinde 2 katlı binanın ikinci katındaki dairede çıkan yangın söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre; Atatürk bulvarında Zafer Aydın’a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Ortaca Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.Yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.
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