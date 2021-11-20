Ortaca’da ekmek 2,5 lira oldu

Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmek fiyatları 20 Kasım Cumartesi günü itibariyle 2,00 liradan 2,50 liraya çıktı.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde ekmeğe zam geldi. İlçede 2,00 liraya satılan 240 gram ekmeğin fiyatı 2 lira 50 kuruşa yükseldi.

Zamdan ekmeğin yanı sıra diğer unlu mamüllerde etkilendi. 2,00 liraya satılan simit 3,00 liraya çıkartılırken, daha önce 5,00 liraya satılan tam buğday ekmeği ise 6,00 liradan satılmaya başlandı.