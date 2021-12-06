Ortaca’da Dünya Engelliler Günü etkinliği

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında özel bir o0kulda etkinlik düzenlendi.

Okul binasında düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri ile engelli bireyler çeşitli oyunlar oynadı. Öğretmenleri eşliğinde, etkinliğe katılanlarla bir araya gelen engelli bireyler, keyifli dakikalar yaşadı. Etkinliğe katılan Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkan vekili Ferruh Atabey, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak, Tan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tan ve Coşku Özel Eğitim Kurumları Müdürü Eylem Tan’da öğrencilerin oyunlarına katıldı.

03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nün farkındalığa dikkat çekmek için olduğunu vurgulayan Özel eğitim Kurumu Müdürü Eylem Tan; “03 Aralık farkındalık oluşturulacak bir gün. Hiç kimse gönüllü engelli olmaz ama başına gelen bir olay varsa farkında olunmasını ve önemsenmek ister. Bugünlerde onun için var. Önemsendiklerinin, toplumda var olduklarının ve herkesin onların farkında olduğunu göstermek için var. Bizlerde özel eğitim kuruluşları olarak bu görevi üstümüze alıyoruz ve bunun için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Hem 3 Aralık hem de Engeliler Haftası’nı dolu dolu geçirerek engelli kardeşlerimize destek olduğumuzu göstermeye çalışıyoruz” dedi.

Etkinlik öğrencilerin, aileleri ve öğretmenleri ile birlikte pasta kesmesiyle son buldu.