Ortaca’da düğün salonu ruhsatı olmayan işyerlerine nikah memuru yok

Ortaca Belediyesi tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmayan ve düğün salonu ruhsatı bulunmayan işyerlerinde yapılacak düğünlere nikah memuru gönderilmeyecek.

Ortaca Belediyesi vatandaşlardan sık sık gelen sorular üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirtti. Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, “İlçemiz genelinde faaliyet gösteren düğün salonları ve nikâh memuru tarafından icra edilen nikâh merasimleri ile ilgili olarak vatandaşlarımızdan Belediye Başkanlığımıza gelen sorular ve talepler üzerine, mağduriyet yaşanmaması adına açıklama yapılma gereği duyulmuştur. Vatandaşlarımızın maddi ve manevi olarak mağduriyet yaşamaması adına, düğün salonu anlaşması ve rezervasyonu yapılmadan önce, Belediye Başkanlığımız tarafından resmi nikâh işlemleri için işyeri açma ve çalışma ruhsatında faaliyet konusu düğün salonu olmayan işyerlerine/düğün salonlarına nikâh memuru gönderilmeyeceği, düğün salonu ruhsatı olmayan işyerlerinde düğün yapıldığının tespit edilmesi durumunda idari ve cezai işlem tesis edileceği için öncelikle Belediye Başkanlığımızdan bilgi almaları önemle duyurulur” denildi.