Ortaca’da CİMER bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sisteminin etkin ve hızlı çalışması, sistemde oluşabilecek aksaklıkların önüne geçilmesi, sistemde görev yapan personelin bilgilerinin güncellenmesi ve sisteme yeni tanıtılan personelin bilgilendirilmesi amacıyla Muğla’nın Ortaca ilçesinde kurum ve kuruluşlarda görev yapan CİMER kullanıcı personellere yönelik toplantı düzenlendi.

Ortaca Kaymakamlığı koordinesinde Ortaca Ticaret Odası Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitime ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan CİMER kullanıcıları katıldı. Muğla İl CİMER Genel Koordinatörü İsmail Arık tarafından, slayt gösterim ile verilen hizmet içi eğitim ve bilgilendirme toplantısında, CİMER sistemini etkin ve verimli kullanmak, hizmet kalitesini arttırmak, CİMER başvuruları, CİMER sisteminin kullanımı ve cevaplandırmaları gibi konularda bilgi verildi. Toplantı CİMER Kurumsal İnceleme Raporu hakkında sunum gerçekleştirilmesi ile sona erdi.