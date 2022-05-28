Ortaca’da bisiklet turu düzenlendi

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Ortaca Meslek Yüksekokulu öncülüğünde, Ortaca Kaymakamlığı ve Ortaca Belediyesi iş birliği ile “Bisiklet Turu” düzenlendi.

Bisiklet turuna MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortaca Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, MSKÜ personeli, öğrenciler ve bölgedeki bisiklet tutkunları katıldı.

MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, sosyal ve kültürel etkinliklere önem verdiklerini söyledi. Sağlıklı bir hayat için sporun önemine değinen Rektör Çiçek, birlikte organizasyonlar yapmanın ve sosyalleşmenin önemini vurguladı.

Çiçek; “Bu tarz etkinliklerde insanlar birbiriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buluyor. Spora teşvik etmenin yanı sıra bir araya gelme kültürü içinde bu faaliyetlerin önemli olduğunu düşünüyorum. Tabi üniversitemizde de bu kültürü yaymaya çalışıyoruz. Bilimde disiplinler arası bir yaklaşımla projeler üreterek, bir amaç doğrultusunda çalışmalar yapıldığında ortaya güzel işlerin çıktığını ve tatmin edici sonuçlar alındığını görmekteyiz. Üniversitemizde de bu anlamda çeşitli çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.

Son üç dönemde öğrenci projelerinde üniversitelerinin üst sıralarda olduğunu da belirten Rektör Çiçek; “Son iki dönem de Türkiye birincisiyiz. Ondan önceki dönemde de Türkiye ikincisiydik öğrenci projelerinde. Toplamda bine yakın proje yürütüyoruz. Her bir öğrenci bu projelerde yürütücü, bütçeleri var. Burada vurguladığımız birlikte, disiplinler arası yaklaşım ile bir şeyler yapın. Bunu da bazen bir tiyatro oyununda, bazen bir konserde ve çeşitli etkinliklerde yapmaları için zemin hazırlıyoruz. Birlikte üretme kültürünü yaymayı amaçlıyoruz. Burada da çıkış noktamız bisiklet sürmek” dedi.

Bisiklet turu için 09.30’da Ortaca Meslek Yüksekokulu önünde toplanıldı. Ardından saat 10.00 itibariyle yola çıkıldı. Keyifle geçen tur, Sarıgerme’de bulunan Belediye Tesisleri’nde sona erdi.

Burada yeniden bir araya gelen bisiklet turu katılımcıları, hep birlikte kahvaltı yaptı.