Ortaca’da bağımlılıkla mücadele çalıştayı yapıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, bağımlılıkla mücadelede devam ettirilecek çalışmaların belirli bir program çerçevesinde planlanarak ivme kazandırılması ve faaliyetlerin yaygınlaştırılması amacıyla “Ben Olsaydım” etiketi ile Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Bağımlılıkla mücadele çerçevesinde kurumlar arası koordinasyonu sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek amacıyla Ortaca İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından Ortaca’daki bir otelde yapılan çalıştaya Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Kaymakam Adayı Şule Demirtaş, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, kurum müdürleri, Ortaca Meslek Yüksek Okulu akademisyenleri, ilgili kurumlarda görev yapan personeller, sosyolog ve psikologlar, STK temsilcileri ile mahalle muhtarları katıldı.

Çalıştay, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar’ın konuşması ile başladı. Ardından İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından uyuşturucu, alkol, tütün ve davranışsal bağımlılıklar konusunda kurumlar arası koordinasyon ve alınması gerekilen önlemler hakkında bilgi verildi.

Çalıştayda, ilçenin Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde yürütülen faaliyetlerin değerlendirmesi, bağımlılık ile mücadele çerçevesinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri, riskli bölgelere yönelik yürütülmesi gereken çalışmalar, ülkemizde yürütülen bağımlılık ile mücadele politikalarına yönelik öneriler görüşüldü.

İlçe genelinde uyuşturucunun engellenmesine yönelik bir önceki yıl yapılan çalışmalar ve gelinen nokta ve diğer konularda alınacak tedbirlerin gözden geçirilmesinin ardından program sona erdi.