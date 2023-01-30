Ortacada badem ağaçları çiçek açtı

Son yılların en kurak kış dönemini yaşayan ve yeni yeni soğuk havaların başladığı Muğla’nın Ortaca ilçesinin dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nda bulunan badem ağaçları çiçek açtı.

Muğla son yılların en kurak kış dönemini geçiriyor. Yüksek kesimlerinde hala kar yağışının gerçekleşmediği Muğla’da son günlerde meydana gelen aşırı yağışlar nedeniyle sel baskınları yaşanırken, Ortaca ilçesinde ise badem ağaçları çiçek açmaya başladı. İlçeye bağlı dünyaca ünlü İztuzu Plajı’nın bulundu bölgede bulunan badem ağaçlarında yeşil tomurcuk ve beyaz çiçekler göze çarptı.

Ortaca bölgesinde geçtiğimiz yıllarda mevsimin bu döneminde gece saatlerinde hava sıcaklıkları eksi dereceye düşerken, bu yıl ise gündüzleri 14-15 dereceye kadar çıkan hava sıcaklıkları, geceleri ise en düşük 2-3 derece gerçekleşiyor.