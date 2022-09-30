Ortaca’da 55 çocuğa bisiklet hediye edildi

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma Projesi çerçevesinde 55 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde Askıda Bisiklet Sosyal Yardımlaşma Projesi çerçevesinde çocuklara bisiklet hediye edildi. Ortaca Belediyesi ile Askıda Bisiklet Derneği’nin ortaklaşa düzenlediği etkinliğe Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, MHP İlçe Başkanı Kaan Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Topçu ile birlikte vatandaşlar katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Bisikleti olmayan çocuğumuz kalmasın projemizde, çocuklarımıza bisiklet dağıtmak için toplandık. Köprüler yapabilirsiniz, yollar yapabilirsiniz, çocuk parkları yapabilirsiniz, bir yaşlının duasını alabiliyor musunuz? Bir küçük yavrumuzun başını okşayıp sevgisini saygısını alabiliyor musunuz? Bence bu daha önemli. Biz bu projeyi 3 yıldır yapıyoruz. 500’e yakın bisiklet, 300’e yakın kask ve eldiven dağıttık. Bu sene de 55 bisikleti dağıtıyoruz” diye konuşarak projeye destek veren kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Başkan Uzundemir ayrıca, 29 Ekim’de Muğla Valisi ve Ortaca Kaymakamı Uçar’ın talebi üzerine 50 bisiklet daha dağıtacaklarını belirtti.

Tören çocuklara bisikletlerinin teslimi ile sona erdi.