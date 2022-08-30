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Ortaca’da 30 Ağustos coşkusu
30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla’nın Ortaca ilçesinde coşku ile kutlandı. Kutlama törenine Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Ahmet Emre İnal, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
MUĞLA 30.08.2022, 15:26
30 Ağustos Zafer Bayramı Muğla’nın Ortaca ilçesinde coşku ile kutlandı. Kutlama törenine Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Ahmet Emre İnal, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende çelenk sunumu ve saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, oratoryo, şiirler ve jimnastik gösterilerinin ardından tören sona erdi.
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