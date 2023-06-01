Ortaca’da 2’nci uçurtma şenliği

Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uçurtma Şenliği’ 4 Haziran Sarıgerme plajında gerçekleştirilecek.

Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, 4 Haziran Pazar günü Sarıgerme sahilinde yapılacak uçurtma şenliği öncesi uçurtma ve balon dağıtımı yapılacak. Saat 14.00’da başlayacak etkinlikte uçurtma ve balon dağıtımının ardından animasyon gösterisi, yüz boyama, palyaço gösterisi, çevre temizliği ve iki ayrı müzik grubunun gösterisi yer alacak.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, birincisini düzenledikleri uçurtma şenliğinin ikincisine tüm anne ve babalar ile çocuklarını davet etti. Başkan Uzundemir, “4 Haziran Pazar günü Ortaca’daki 7’den 70’e tüm hemşehrilerimi Sarıgerme sahilinde düzenleyeceğimiz etkinliğe bekliyorum. Geleceğimiz olan çocuklarımız o gün inanıyorum ki çok eğlenecekler. Çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi için Ortaca Belediyesi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız. Yeter ki çocuklarımız gülsün” dedi.