Ortaca’da 1.Motosiklet Festivali yapıldı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde 1.Motosiklet Festivali yapıldı. Türkiye’nin değişik illerinden yüzlerce motorcunun katıldığı ve 3 gün süren festival Anadolu Rock’un sevilen grubu Necati ve Saykolar konseri ile sona erdi.

Ortaca Belediyesi ile bir yayın kuruluşunun ortaklaşa düzenlediği ’1.Motosiklet Festivali’ Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik Tesisleri’nde yapıldı. Festivale çok sayıda motorcu katıldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen motosiklet tutkunları, Ortaca ve çevresini gezerek bölgenin eşsiz doğasının tadını çıkardılar. 3 gün süren festival, Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik Tesisleri’nde motorcuların kayıtlarının yapılması ile başladı, akşam saatlerinde bölgenin tanıtımı için slayt sunumu yapıldı. Ardından karaoke ile eğlenen motorcular, Sarıgerme, Dalyan ve Ortaca güzergahlarında kortej sürüşü gerçekleştirdiler.

Kortejde Ortaca Belediyesi’nin yanında bulunan Demokrasi ve Şehitler meydanında Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve yayın kuruluşu yöneticisi Nadir Şahin’in Atatürk Anıtına çelenk bıraktı. Belediye yanındaki çelenk bırakma törenine siyasi parti temsilcileri, motorcular ve vatandaşlar katıldı.

Festivalin son gününde Anadolu Rock’ın sevilen grubu Necati ve Saykolar sahne aldı. Konser öncesi festivale katılan motorculara teşekkür konuşması yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Öncelikle siz motorcu arkadaşlarımı bu festival katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim. Dünyada ve ülkemizde pandemi nedeni ile evlerimizde kaldığımız bir zamanın sonunda ilçemizde ilkini gerçekleştirdiğimiz festivali Ortaca Belediyesi ve Nadir Şahin ile yapmaktan çok mutlu oldum. Nadir kardeşime bu etkinliği artık Ortaca’da yapmak istediğimi söylediğimde buna çok sıcak baktı ve çalışmalara başladık. Yapımını yeni tamamladığımız Sarıgerme Tesislerimizde siz değerli motorcuları ağırlamaktan onur duyduk. İleriki yıllarda yapacağımız motosiklet festivalinin bundan daha iyi olacağını buradan sizlere müjdeleyebilirim” dedi.

Başkan Uzundemir konuşmasının sonunda, “Katılımda bulunan tüm arkadaşlara, festivali organize eden Nadir Şahin ve ekibine tüm uzak diyarlardan ilçemize gelen tüm motorcu dostlarımıza motosiklet severlere, sanatçılarımıza, bu etkinlikte gece, gündüz güvenliğimizi sağlayan kolluk kuvvetlerimize, 3 gün boyunca canlı yayın yapan radyoya, belediyemizin her kademesinde görev alan tüm personelimize, tüm ilçe halkına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl buluşmak üzere herkese kazasız belasız yolculuk ve sürüşler diliyorum” dedi.