Ortaca Ünal Daka Çocuk Parkı düzenlemesi

Ortaca’da Şehit Asteğmen Ünal Daka Çocuk Parkı yeni düzenleme için Belediyle ekipleri tarafından çalışmalara başlandı.

Yeniden projelendirilerek çehresi değişecek olan Şehit Asteğmen Ünal Daka Çocuk Parkında çocuk oyun alanları yenilenecek. Yeni görünümü ile hizmet verecek olan parktaki çalışmalar için hazırlıklar tamamlanıyor.