Ortaca ‘Sosyal Güvenlik Merkezi’ hizmet binası tamamlandı

24 Eylül 2021 tarihinde inşaat süreci başlayan Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü hizmet binası inşaatı geçici kabulün ardından hizmet vermeye başlayacak. Ortaca Kaymakamı Meral Uçar Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve Muğla Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ahmet Ekecan, Ortaca Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Berat Tolga Turaç hizmet binasında incelemede bulundu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Sosyal Güvenlik Merkezi hizmet binasının tamamlandığını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlçemize hizmet binasının kazandırılması sürecinin en başından beri takipçisiyim. Yer tahsisini yaptıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hızlıca inşaat sürecine başladı. Bu noktaya gelinceye kadar süreci takip ettik ve bize düşen ne olursa yapmaya gayret ettik. İnşallah Ortaca’mız başta olmak üzere Dalaman ve Köyceğiz’de yaşayan vatandaşlarımıza yerinde hizmet anlayışına göre modern bir binada hizmet verecek Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü hizmet binasını kazandırmış bulunuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.