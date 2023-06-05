Ortaca Sarıgerme’de ‘Çevre Günü’ temizliği

Ortaca Sarıgerme’de 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliği nedeniyle çevre temizliği etkinliği düzenlendi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla Mavi Bayraklı Ortaca Sarıgerme plajında sıfır atığın yaygınlaştırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için sahil temizlik etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.