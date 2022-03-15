Ortaca Ortaokulu yenileme çalışmaları başladı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde okul yenileme çalışmaları kapsamında Ortaca Ortaokulu’nun tadilatına başlandı.

Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Ortaca Ortaokulu Güçlendirme ve Onarım Yapım işi için ihale yapıldı. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Ortaca Ortaokulu okul binası güçlendirme çalışması bu hafta başladı. Ortaca İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak çalışmaları yerinde inceledi ve şantiye şefinden bilgi aldı.

5 aylık sürede bitmesi planlanan çalışmanın zamanında başladığı ve titizlikle yürütüldüğünü gözlemlediklerinin belirten İlçe Milli Eğitim Müdürü Kavak, “Güçlendirme çalışmaları sonucunda ilçemize yepyeni bir okul kazandırılmış olacak. İlçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Çok yakında ilçemize her detayıyla yenilenmiş bir okul binası dahil edilecek. Seksenli yıllarda yapılmış ve yapısal olarak oldukça yıpranmış olan Ortaca Ortaokulumuz, en az ilk yapıldığı günlerdeki kadar görkemli, günümüz teknolojisinin en üst imkanlarıyla yeniden hayat bulacak. Nice öğrencimizi mezun edecek, nice öğrencimizin başarı hikayesinde ana mekan olacak. İlçemize bu imkanı sağlayan başta Bakanımız Mahmut Özer ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Emre Akçay olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımızı sunuyoruz” dedi.