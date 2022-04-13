Ortaca Korfbol karşılaşmalarına ev sahipliği yapıyor

Muğla’nın Ortaca ilçesi Korfbol 1. lig müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu faaliyet takviminde yer alan Üniversiteler Spor Ligi Korfbol 1. Lig Müsabakaları Ortaca İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü organizasyonu ile spor salonunda yapılıyor. 12 üniversitenin katıldığı karşılaşmalar öncesi açılış töreni düzenlendi. Ortaca İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Sözgen, törende yaptığı konuşmada, takımlara ve sporculara başarılar diledi.

Daha önceki yıllarda Sarıgerme sahilinde düzenlenen Korfbol turnuvalarına ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Sözgen, “Fairplay çerçevesi içinde seyircilerimizin ve sporcularımızın keyif alacakları bir turnuva diliyorum” dedi.

Açılış törenine Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kurum müdürleri ve takımlar katıldı. Şampiyona sonunda 3 takım Süper Lige yükselecek. Müsabakalar 17 Nisan’da sona erecek.