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Ortaca Halk Eğitimi Merkezi yıl sonu sergisi yapıldı
Muğla’nın Ortaca ilçesinde Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yıl sonu sergisi yapıldı.
MUĞLA 03.06.2022, 13:41
Muğla’nın Ortaca ilçesinde Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" etkinliklerinde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı yıl sonu sergisi yapıldı.
Ortaca’da düzenlenen etkinliğe Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Garnizon Komutanı Hava Albay Halil Gökçe, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdür Vekili Hakan Keskin, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Kayaalp, Milli Eğitim ve Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.
Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinden çeşitli müsabakalara katılan ve dereceye girenlerin ödüllendirilmesinin ardından yılsonu sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Daha sonra Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerinin gösterileri yapıldı.