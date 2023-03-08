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Ortaca Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan kadınların günü kutlanarak çiçek verildi.

MUĞLA 08.03.2023, 15:02
Ortaca Belediyesinin kadın çalışanlarına çiçek

8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Muğla’nın Ortaca ilçesinde Belediye bünyesinde çalışan kadınların günü kutlanarak çiçek verildi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle, Ortaca Belediye Başkan Vekili Yunus Erpek, Ortaca belediyesinde görev yapan kadın çalışanların kadınlar gününü kutlayarak çiçek verdi.

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