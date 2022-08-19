Ortaca Belediyesi’nin araç parkı genişliyor

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in kentin temizliğinde büyük öneme sahip modern süpürme aracı alımı girişimleri sonuç verdi.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibesiyle piyasa değeri 1 milyon 431 bin lira değerindeki 2022 model yol süpürme aracı törenle Ortacalıların hizmetine sunuldu.

Süpürme aracının hizmete girmesi töreninde konuşan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir; “Görevi devraldığımızda Belediyemizin hizmet araçları noktasında büyük sıkıntıları vardı. Bu da Belediye olarak bizim kaliteli hizmet verme yolunda önümüzdeki en büyük engel olarak duruyordu. Bu konuda ciddi ve özverili çalışmalar yaptık. Gerek belediyemizin öz kaynaklarıyla, gerekse Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın hibeleriyle bu sorunu büyük oranda aştık” dedi.

Araç teknik donanımı hakkında da bilgi veren Başkan Uzundemir, “Bu araç yol süpürme için üretilen araçların en modernlerinden birisi. Yaklaşık 1 milyon 431 bin değerindeki bu aracımız ‘Temiz Ortaca’ hedefimize bizi bir adım daha yaklaştıracak. Kazandırdığımız bu yeni aracın Ortacalı hemşehrilerimize hayırlı olsun” dedi.