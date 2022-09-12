Ortaca Belediyesi sığla ağaçlarını koruma altına alıyor

Kozmetik ve tıbbi alanda kullanılan ve nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Muğla Ortaca Belediyesi mücavir alanı içerisinde bulunan sığla ağaçları Ortaca Belediyesi tarafından koruma altına alındı.

Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in talimatı ile bölgede bulunan Sığla Korusu’nun etrafı çevrilerek koruma altına alınıyor. Seyrine doyum olmaz manzarasının yanında nesli tükenmekte olan sığla ağaçlarının korunması gerektiğini belirten Ortaca Belediye Başkanı Uzundemir, “Ülkemizde de sadece yöremizde ve civar yörelerde doğal yaşam alanı olduğu için bu ağaç türünü ilçemizde görebilmekteyiz. Suptropikal iklim tipini seven bu bitki türümüz ilçemizde birkaç yerde görülmekte. Okçular Mahallemizin içinde bulunan korumuzu etrafını çevirmek suretiyle koruma altına aldık. İnşallah yeni nesillere bu değerimizi aktaracağız” dedi.

Sığla ağaçları hakkında bilgi de veren Belediye başkanı Alim Uzundemir, “Bu ağaçlar çınara benzeyen yapıda yapraklarını döken ağaç familyasındandır. Boyları 25 metreyi bulmaktadır. Görsel olarak çok güzel manzaraya sahip bu korumuz yeni evlenen çiftlerin fotoğraf çekimine sahne olması hasebiyle mutluluk ağacı da diyoruz. Her mevsim buraya fotoğraf çekmek isteyenler uğramaktadır. Belediye olarak tabii yapıyı bozmadan tesis de yaptık. Buraya gelen hoş vakit geçirmek isteyen vatandaşlarımıza doğal ortamda dinlenme imkanı buluyor. Bu güzelliği korumak da bizlere düşüyor” dedi.