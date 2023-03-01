Ortaca Belediyesi geleceğe yatırım yapıyor

Ortaca Belediyesi tarafından vatandaşların kullanımı için devam eden park, bahçe düzenlemesi yanında sosyal aktivitelerin yapılacağı salonların çalışmaları devam ediyor.

Ortaca Dereköy, Yeşilyurt ve Sarıgerme Mahallelerinde vatandaşların düğün, nişan, sünnet, toplantı, mevlit gibi ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla yapılan çok kullanışlı salonların inşaatı devam ediyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çalışmaları yürütülen Ünaldaka Çocuk Parkı yenileme ve restorasyon çalışmaların da son hızla devam ettiği ve sona yaklaşıldığı açıklandı.