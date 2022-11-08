Ortaca Belediyesi araç filosuna öz sermayeli takviye

Ortaca Belediyesi mevcut araç filosunu yeni araçlar ile takviye ediyor.

Ortaca Belediyesi tarafından kendi öz sermayesi ile temizlik işlerinde kullanılmak üzere 1 milyon 600 bin liraya çöp kamyonu alındı. Temizlik işleri filosuna kendi öz sermayeleri ile kazandırılan 13 +1 buçuk metreküp çöp kamyonu hizmet vermeye başladı.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamanın olması gereken bir hak olduğunu belirterek, “Belediyemiz bünyesinde hizmet veren araçlarımız büyüyen ve gelişen ilçemize yetersiz gelmeye başlamıştı. Devletimize yük olmadan, Ortaca Belediyemizin kendi öz sermayesi ile kazandırdığımız yeni aracımız temizlik işlerinde kullanılacak. Daha temiz ve yaşanabilir bir Ortaca için ‘Sevdamız Ortaca’ diyerek göreve geldiğimizde hem çevreye, hem tabiata ve hem de insana dokunan projelerimizi hayata geçiriyoruz. Kendi öz sermayemiz ile hizmete sunduğumuz kamyonumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.