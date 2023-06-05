Ortaca Belediyesi 2’nci uçurtma şenliği gerçekleştirildi

Ortaca Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Uçurtma Şenliği’nde hem büyükler, hem de küçükler eğlenceli dakikalar yaşadı.

Ortaca Belediyesi Sarıgerme Günübirlik tesislerinde düzenlenen Uçurtma Şenliğinde 7’den 70’e her yaş grubunun uçurduğu uçurtmalar ile Sarıgerme’nin gökyüzü rengarenk uçurtmalar ile doldu. ‘2’nci Uçurtma Şenliği’ne Ortaca ilçesi başta olmak üzere çevre ilçelerden de çok sayıda vatandaş çocukları ile katılım sağladı. Uçurtma şenliğinde çocuklara özel ikramlar, Gorki ile animasyon gösterileri, çeşitli oyunlar ve yarışmalar düzenlendi.

Etkinlikte müzik grupları sahna alırken, etkinliğe yoğun bir katılımın olduğunu belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Bu güzel Pazar gününde yüzlerce uçurtmanın altında vatandaşlarımızın doyasına eğlendiği görmek, çocuklarımızın gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri çok mutlu etti. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim” dedi.