Ortaca Belediye Meclisi Haziran ayı toplantısı yapıldı

Ortaca Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkan Vekili Mustafa Kara Başkanlığında yapıldı.

Ortaca Belediye Meclisi Haziran ayı olağan toplantısında 4 gündem maddesi görüşülürken, bir önceki toplantıda imar komisyonuna havale edilen Ortaca Cumhuriyet Mahallesi 330. Caddenin Gazi Mustafa Kemal Paşa isminin verilmesi, ‘Ortaca Kadın El Ele Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifine Belediyeye ait İş hanında bulunan ofis ve işyerlerinin tahsisi ile Ortaca 25. Çevre Turizm ve Tarım Festivalinin organizasyon tarihinde değişiklik yapılması görüşüldü.