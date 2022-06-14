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Ortaca Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Makam arabası ile Ankara dönüşünde yolda kalp krizi geçiren Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı.

MUĞLA 14.06.2022, 21:18
Ortaca Belediye Başkanı kalp krizi geçirdi

Makam arabası ile Ankara dönüşünde yolda kalp krizi geçiren Muğla’nın Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı.

Bir dizi temas İçin Ankara’ya giden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir Ankara dönüşü kalp krizi geçirdi. Makam aracı ile dönerken Polatlı’da kalp krizi geçirdiği öğrenilen başkan Uzundemir Eskişehir’de hastaneye kaldırıldı. Hastaneye geldiğinde bilinci kapalı olduğu öğrenilen Uzundemir’in ameliyata alındığı, ardından yoğun bakım servisinde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

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